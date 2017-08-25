Ligero abaratamiento de los precios de los carburantes tras cuatro semanas consecutivas de subida
El precio medio del gasóleo se sitúa en 1,07 euros por litro (-0,27%) y el de la gasolina en 1,19 euros (-0,08%). La gasolina cuesta un 3,7% menos que al inicio del año y el gasóleo un 4,7% menos que en enero.
Europa Press
España-25/08/2017
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Los precios del gasóleo y de la gasolina han roto esta semana con la espiral alcista del último mes al experimentar su primera caída en lo que va de agosto, alejándose así de los máximos del verano que tocaron hace siete días