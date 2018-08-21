Llamada a revisión a 700.000 Volkswagen Tiguan y Touran por un problema en el techo panorámico
Implica a los modelos actuales fabricados desde el pasado 5 de julio. El sistema de luz ambiental instalado podría experimentar un cortocircuito al entrar humedad en el módulo LED.
Europa Press
Internacional-21/08/2018
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Volkswagen Touran. Imagen: Volkswagen.
El fabricante alemán de automóviles Volkswagen pondrá en marcha una campaña de revisión que afectará a unas 700.000 unidades de sus modelos Tiguan y Touran, con motivo de un problema en el sistema eléctrico del techo panorámico de los vehículos.
Este problema en el sistema de iluminación i