Llamada a revisión de automóviles Honda Civic por un defecto que afecta al funcionamiento del freno de mano
Los vehículos han sido incluidos en la red de alerta de productos inseguros.
FACUA.org
España-04/10/2008
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FACUA-Consumidores en Acción informa que Honda España ha llamado a revisión a propietarios de su modelo Civic de tres y cinco puertas (tipos FN1, FN2, FN3, FK1, FK2 y FK3) por un defecto de fabricación en el freno de mano que implica riesgo de accidente.
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