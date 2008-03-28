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Llamada a revisión de motocicletas Kawasaki del modelo VN900 por riesgo de fuga de gasolina

Una conexión indebida del tubo a los inyectores podría llegar a provocar el incendio del vehículo.

FACUA.org
España-28/03/2008
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FACUA-Consumidores en Acción informa que Kawasaki está contactando con propietarios de motocicletas del modelo VN900 por un defecto de fabricación que puede provocar la fuga de gasolina.

El riesgo de incendio en el vehículo por el escape de gasolina se debe a q

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