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Llamada a revisión de motocicletas Kawasaki ZZR 1400 por un defecto de fabricación

Podría provocar la separacion del tubo transversal del bastidor, con el consiguiente riesgo de accidente.

FACUA.org
España-25/06/2008
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FACUA-Consumidores en Acción informa que Kawasaki Motors España ha realizado una llamada a revisión a propietarios de motocicletas ZZR 1400 por un defecto de fabricación relacionado con el bastidor que podría provocar un accidente de tráfico.

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