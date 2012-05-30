Llamada a revisión por riesgo de incendio en siete modelos de Mini
Por un defecto relacionado con la refrigeración del turbocompresor que también afecta a otros catorce modelos de automóviles BMW.
FACUA.org
España-30/05/2012
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BMW ha efectuado una llamada a revisión por riesgo de incendio sobre siete modelos de automóviles de su marca Mini: Cooper S (R56), Cooper S Clubman (R55), Cooper S Convertible (R57), Cooper S Countryman (R60), JCW (R56), JCW Clubman (R55) y JCW Convertible (R57).
FACUA-Consumidores en Acción informa que BMW ha efectuado una llamada a revisión por riesgo de incendio sobre siete modelos de automóviles de su marca Mini: Cooper S (R56), Cooper S Clubman (R55), Cooper S Convertible (R57), Cooper S Countryman (R60), JCW (R56), JCW Clubman