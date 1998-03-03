Llamamiento a los consumidores para que acudan a la manifestación contra el 'medicamentazo'
Hispalis y ACUS-FACUA piden que no se caiga en criterios partidistas para mantener la unidad
FACUA.org
Sevilla-03/03/1998
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La Asociación Provincial de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios HISPALIS y la Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla (ACUS), con el apoyo de sus federaciones regionales, Al-Andalus y FACUA, hacen un llamamiento a sus socios y al conjunto de los consumidores sevillanos pa