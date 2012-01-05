Londres 2012 vende 10.000 entradas de más para las sesiones de natación
El error se ha detectado al finalizar la configuración de los asientos para los distintos eventos de los Juegos Olímpicos.
FACUA.org
Internacional-05/01/2012
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Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 han admitido haber vendido 10.000 entradas de más para las sesiones de natación.
Según ha publicado EFE, los organizadores han reconocido que se debe a un error humano y que ya se han puesto en contacto c