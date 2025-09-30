Los afectados por el cambio en el cartel del festival Interestelar Sevilla tienen derecho a pedir el reembolso del dinero del abono
FACUA advierte de que la modificación del plantel de artistas se considera un cambio sustancial de las condiciones pactadas con la compra de las entradas.
Sevilla-30/09/2025
FACUA-Consumidores en Acción informa a los usuarios que tengan entradas para el festival Interestelar Sevilla 2026 que la modificación del cartel tras la negativa de Love of Lesbian a participar les da derecho a reclamar la devolución del dinero.
La organización del festival anunció el