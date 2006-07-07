Nuestras accionesHuelga aérea

Los afectados por la huelga en Iberia pueden reclamar indemnizaciones además del importe del billete

FACUA considera que son las empresas y no los usuarios, las que deben asumir el riesgo de huelga cuando se produce la contratación de un servicio, máxime en una empresa como Iberia, donde desde 1979 los pilotos han convocado veintiuna huelgas.

FACUA.org
España-07/07/2006
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) advierte a los usuarios afectados por la huelga del Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) en Iberia que pueden reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios, por lo que no deben conformarse

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos