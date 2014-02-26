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Los bancos no podrán cobrar comisiones por cambiar el código cuenta cliente al nuevo sistema IBAN

El carácter gratuito se aplicará "cuando sean consumidores y exclusivamente para operaciones nacionales".

FACUA.org
España-26/02/2014
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El Ministerio de Economía anuncia que el tránsito del antiguo número de cuenta cliente o CCC al nuevo Código Internacional de Cuenta Bancaria, IBAN, no tendrá coste para las transferencias y recibos domiciliados de los consumidores hasta el año 2016, seg&

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