Los bancos tendrán que pagar el impuesto de todas las hipotecas escrituradas a partir del 10 de noviembre
El BOE publica el Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, que modifica la ley del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
FACUA.org
España-09/11/2018
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Los bancos tendrán que pagar el impuesto de todas las hipotecas elevadas a escritura pública a partir del 10 de noviembre. El BOE ha publicado este viernes el Real Decreto-ley 17/2018, de