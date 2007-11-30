Los canales alternativos de distribución alimentaria suponen ya el 10% del total de la cuota de mercado
Están representados por mercadillos, gasolineras, tiendas 24 horas, herboristerías, Internet y tiendas delicatessen.
FACUA.org
España-30/11/2007
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Los canales alternativos de distribución alimentaria suponen ya el 10% del total de la cuota de mercado tras experimentar un crecimiento en los últimos años, informó ayer el subdirector general de Industrias, Innovación y Comercialización Agroalimentaria,