Los consumidores andaluces denuncian que la ley de desindexación de la economía mercantiliza lo público
El Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía señala que las administraciones deben garantizar el acceso de la ciudadanía a las prestaciones, por encima de los criterios empresariales.
FACUA.org
Andalucía-27/01/2017
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