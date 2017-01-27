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Los consumidores andaluces denuncian que la ley de desindexación de la economía mercantiliza lo público

El Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía señala que las administraciones deben garantizar el acceso de la ciudadanía a las prestaciones, por encima de los criterios empresariales.

FACUA.org
Andalucía-27/01/2017
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El Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía (Cpcua), máximo órgano de consulta y representación de las personas consumidoras y usuarias de Andalucía, advierte de que la ley de desindexación de la economía española aprobad

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