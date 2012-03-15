Los consumidores eligen la 'asamblea-farsa' de Movistar como El Peor Anuncio del Año 2011
Para FACUA, se trata de una auténtica burla al movimiento del 15M intentado aprovecharse de su imagen y sus decisiones asamblearias. Ha sido elegido con el 35% de los votos.
FACUA.org
España-15/03/2012
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Los consumidores españoles han elegido el spot de la asamblea-farsa de Movistar donde son sus clientes quienes deciden democráticamente sus tarifas como El Peor Anuncio del Año.
El anuncio de Movistar, que para FACUA es una auténtica burla al movimiento