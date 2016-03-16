Los consumidores eligen por cuarta vez a Movistar La Peor Empresa del Año
Ha subido en dos ocasiones las tarifas de Movistar Fusión tras lanzarlas al mercado con el reclamo de que las mantendría "para siempre". Reaccionó a la demanda judicial de FACUA amenazándola con una querella.
FACUA.org
España-16/03/2016
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Los consumidores han elegido a Movistar como La Peor Empresa del Año. En la séptima edición de estos premios, convocados por FACUA-Consumidores en Acción, la multinacional española de telecomunicaciones ha recibido nada menos que el 41% de los votos. Junto a ella estaban nominadas Volkswagen, que