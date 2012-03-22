Los consumidores eligen por tercera vez a Movistar como La Peor Empresa del Año
El gigante español de las telecomunicaciones no corrige su prepotencia y continúa lanzando ofertas engañosas con precios desproporcionados, además de mantener un lamentable servicio de desatención al cliente.
FACUA.org
España-22/03/2012
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Los consumidores han elegido por tercera vez a Movistar como La Peor Empresa del Año, acaparando el 37% de los votos en estos premios organizados por FACUA-Consumidores en Acción desde 2010.
Pese a su pésima imagen entre los usuarios, la compañía no co