Los consumidores nicaragüenses se oponen a la privatización del agua de manera permanente
La crisis energética afecta directamente al abastecimiento de agua en los hogares, lo que influye en la salud, la higiene y la economía de las familias.
FACUA.org
América-30/12/2006
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El proyecto Campaña de incidencia ciudadana en defensa del agua, que ha logrado generar opinión pública y poner en agenda el la oposición a la privatización del agua de manera permanente, ha sido realizado por la Liga de Defensa del Consumidor de Nicaragu