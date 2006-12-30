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Los consumidores nicaragüenses se oponen a la privatización del agua de manera permanente

La crisis energética afecta directamente al abastecimiento de agua en los hogares, lo que influye en la salud, la higiene y la economía de las familias.

FACUA.org
América-30/12/2006
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El proyecto Campaña de incidencia ciudadana en defensa del agua, que ha logrado generar opinión pública y poner en agenda el la oposición a la privatización del agua de manera permanente, ha sido realizado por la Liga de Defensa del Consumidor de Nicaragu

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