Nuestras accionesLa asociación duda que se vayan a tener en consideración sus aportaciones

Los consumidores tienen sólo 10 días para valorar 13 normas sobre electricidad

Para FACUA, este plazo exprés para presentar las observaciones pertinentes es una falta de respeto a la ciudadanía.

FACUA.org
España-23/07/2013
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FACUA-Consumidores en Acción denuncia que los representantes de los consumidores tengan sólo diez días para valorar trece normas sobre electricidad, un sector esencial para la ciudadanía.

FACUA considera esta situación una falta de respeto a los usuarios

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