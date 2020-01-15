Los controladores aéreos admiten su culpa y pagarán una multa por la huelga de 2010
Tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía, han admitido el delito de abandono de los servicios públicos durante la huelga que llevó al cierre del espacio aéreo.
Europa Press
España-15/01/2020
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Un total de 119 controladores aéreos de los 133 que están siendo juzgados desde este 15 de enero en Madrid por el caos aéreo de 2010 han alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía de Madrid para lograr una reducción de las multas que se impondrán