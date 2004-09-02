Los cordobeses pagan por el suministro de agua casi el triple que los malagueños, según un estudio de FACUA Andalucía
Sevilla es la capital cuyas tarifas más se aproximan a la media nacional. La Federación ha comparado las tarifas que aplican Aqualia, Aguas de Cádiz, Emacsa, Emasagra, Emahsa, Emasa y Emasesa en las ocho capitales andaluzas.
FACUA.org
Andalucía-02/09/2004
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA ha realizado un estudio comparativo sobre las tarifas del suministro domiciliario de agua en las ocho capitales andaluzas que pone de manifiesto diferencias de hasta el 179%.
El estudio, que forma parte de un