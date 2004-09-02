Nuestras acciones

Los cordobeses pagan por el suministro de agua casi el triple que los malagueños, según un estudio de FACUA Andalucía

Sevilla es la capital cuyas tarifas más se aproximan a la media nacional. La Federación ha comparado las tarifas que aplican Aqualia, Aguas de Cádiz, Emacsa, Emasagra, Emahsa, Emasa y Emasesa en las ocho capitales andaluzas.

FACUA.org
Andalucía-02/09/2004
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA ha realizado un estudio comparativo sobre las tarifas del suministro domiciliario de agua en las ocho capitales andaluzas que pone de manifiesto diferencias de hasta el 179%.

El estudio, que forma parte de un

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos