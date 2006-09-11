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Los datos de los usuarios de la comunidad virtual 'Second Life', al descubierto por un problema de seguridad

La base de datos cuenta con más de 650.000 usuarios e incluye nombres, direcciones, contraseñas y algunos datos bancarios.

FACUA.org
Internacional-11/09/2006
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Un agujero de seguridad ha dejado al descubierto los datos reales de los miembros de Second Life, una comunidad virtual en la que miles de usuarios ‘viven’ vidas paralelas en un mundo on line.

Linden Lab, la compañía desarrolladora de este servicio,

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