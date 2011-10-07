Los desahucios alcanzan su máximo histórico con 16.000 procesos en el segundo trimestre
Durante el primer semestre se han registrado casi tantos procedimientos como en todo 2009, cuando se presentaron 33.918 peticiones de desahucio.
FACUA.org
España-07/10/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha publicado este viernes unos datos que reflejan un nuevo récord de desahucios durante el segundo trimestre del año: un total de 16.464 procedimientos, el 21,2 % más que en el mismo período del año anterior, seg&uacu