Los edulcorantes usados en alimentos deberán tener normas de identidad y pureza
Deroga el anterior decreto vigente hasta la fecha y se adecua a la normativa existente a nivel europeo.
FACUA.org
Europa-06/03/2009
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El Consejo de Ministros aprobó el viernes un Real Decreto que establece una serie de modificaciones relativas a las normas de identidad y pureza de los edulcorantes utilizados en los productos alimenticios, que deroga el anterior decreto vigente hasta la fecha y se adecua a la normativa ex