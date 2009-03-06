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Los edulcorantes usados en alimentos deberán tener normas de identidad y pureza

Deroga el anterior decreto vigente hasta la fecha y se adecua a la normativa existente a nivel europeo.

FACUA.org
Europa-06/03/2009
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El Consejo de Ministros aprobó el viernes un Real Decreto que establece una serie de modificaciones relativas a las normas de identidad y pureza de los edulcorantes utilizados en los productos alimenticios, que deroga el anterior decreto vigente hasta la fecha y se adecua a la normativa ex

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