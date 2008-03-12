Los estuches de los huevos deben explicar los códigos que llevan marcados, según su nueva regulación
Serán identificados con el código del productor y el sistema de cría de las gallinas ponedoras.
FACUA.org
España-12/03/2008
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El Real Decreto sobre etiquetado de los huevos que entra hoy en vigor obligará a que en los estuches se incluya la explicación del código impreso en los huevos destinados al consumidor final. Todos los estuches deberán incluir la mención: «Primer dígit