Los fans de AC/DC tienen derecho a reclamar el dinero de las entradas tras el cambio de vocalista
FACUA recuerda que este relevo supone un cambio sustancial en las condiciones del evento y causa para exigir la devolución. Axl Rose, de Gun´s N´Roses, cubre a Brian Johnson, con graves problemas de audición.
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España-18/04/2016
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Brian Johnson ha estado al frente de AC/DC los últimos 35 años. A la derecha, Axl Rose | Imagen: nandosblog.net / flickr.com/edvill (CC BY 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción recuerda a todos los seguidores del grupo de rock AC/DC que hayan adquirido entradas para el concierto en Sevilla el próximo 10 de mayo, que podrán reclamar el dinero de los pases tras el cambio de cantante que ha anunciado la banda. &