Los grandes bancos cobraron un 10% más en comisiones en 2018: más de 9.300 millones de euros
Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell y Bankinter elevaron el beneficio neto obtenido en España en un 4,5%, según un informe publicado por la consultora Neovantas.
FACUA.org
España-12/02/2019
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La gran banca española, compuesta por Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell y Bankinter, cobraron 9.331 millones de euros en comisiones en 2018, lo que supone un incremento del 10 % respecto a 2017, según un informe publicado por la consultora Neovantas.
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