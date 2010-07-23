Los inhibidores de radares o los tacógrafos trucados podrán acarrear el decomiso del vehículo
La Fiscalía perseguirá los casos de "acoso vial", cuando un conductor se "pega" a otro o le instiga para que aumente la velocidad.
FACUA.org
España-23/07/2010
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Utilizar inhibidores de radar o trucar el tacógrafo podrán ser una causa objetiva para decomisar un vehículo a su propietario cuando entre en vigor la reforma del Código Penal el próximo 3 de diciembre, según ha explicado este jueves el fiscal de sala coo