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Los inhibidores de radares o los tacógrafos trucados podrán acarrear el decomiso del vehículo

La Fiscalía perseguirá los casos de "acoso vial", cuando un conductor se "pega" a otro o le instiga para que aumente la velocidad.

FACUA.org
España-23/07/2010
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Utilizar inhibidores de radar o trucar el tacógrafo podrán ser una causa objetiva para decomisar un vehículo a su propietario cuando entre en vigor la reforma del Código Penal el próximo 3 de diciembre, según ha explicado este jueves el fiscal de sala coo

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