Los intoxicados por pollos del Grupo Sada se acercan a los 800 y se extienden por al menos treinta y siete provincias
FACUA ha recibido las primeras reclamaciones y varios afectados se han asociado a la entidad para que actúe en su representación a fin de exigir indemnizaciones económicas.
FACUA.org
España-02/08/2005
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La cifra de intoxicados por pollos del Grupo Sada dada a conocer por las administraciones autonómicas a las 19:00 horas se acerca ya a los 800, según el último balance recopilado por La Federación de Consumidores en Acción (FACUA).
FACUA ha recibido dura