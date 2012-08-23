Los nuevos horarios operativos entran en vigor en 10 aeropuertos y se retrasan en seis
Valladolid, León, Badajoz, Salamanca, Albacete y Madrid-Torrejón no verán la entrada en vigor del nuevo horario hasta después del verano.
FACUA.org
España-23/08/2012
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Diez de los 17 aeropuertos de la red de AENA, aquellos de menos de 500.000 pasajeros, incluidos en el Plan de Eficiencia Aeroportuaria, y dos helipuertos, comienzan a aplicar este jueves el ajuste de horarios operativos, tras su publicación en la normativa aeronáutica (AIP), manual