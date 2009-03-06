Más noticias

Los pasajeros que viajen a la UE en vuelos procedentes de países terceros no podrán portar en su equipaje productos de origen animal

La prohibición afecta principalmente a la carne y la leche del país de origen extracomunitario, así como a productos elaborados a partir de estos alimentos.

FACUA.org
Europa-06/03/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

A partir del próximo 1 de mayo, los pasajeros que viajen a la Unión Europea en vuelos procedentes de países terceros no podrán portar en su equipaje productos de origen animal como leche o carne adquiridos en esos países de origen. Con el objetivo de que los usu

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos