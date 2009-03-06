Los pasajeros que viajen a la UE en vuelos procedentes de países terceros no podrán portar en su equipaje productos de origen animal
La prohibición afecta principalmente a la carne y la leche del país de origen extracomunitario, así como a productos elaborados a partir de estos alimentos.
FACUA.org
Europa-06/03/2009
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A partir del próximo 1 de mayo, los pasajeros que viajen a la Unión Europea en vuelos procedentes de países terceros no podrán portar en su equipaje productos de origen animal como leche o carne adquiridos en esos países de origen. Con el objetivo de que los usu