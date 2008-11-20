Los porteros de discoteca serán examinados por la policía para trabajar en Madrid
La Comunidad ha acordado someterles a tests psicológicos y psicotécnicos.
FACUA.org
Madrid-20/11/2008
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El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha acordado tramitar un nuevo decreto que regula las condiciones en las que los porteros han de realizar su trabajo en locales en copas y discotecas, y que establece que los aspirantes deberán superar unas pruebas en la Academia de Polic&iac