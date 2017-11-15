Los precios de los coches han subido un 1,2% en doce meses, según el Instituto Nacional de Estadística
Cerraron octubre con una caída de una décima si se compara con el mes anterior, septiembre, mientras que desde enero se ha registrado un encarecimiento del 0,8%.
Europa Press
España-15/11/2017
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El precio medio de los automóviles experimentó una reducción de cuatro décimas en su tasa interanual durante el pasado mes de octubre, hasta situarse en el 1,2%, según datos del Instituto Nacional de Estadística.
Esta cifra e