Los precios de los coches suben cinco décimas en julio
El incremento en los siete primeros meses del año se sitúa en el 1,5% y el aumento interanual (últimos doce meses) alcanza el 2,4%, según el INE.
FACUA.org
España-16/08/2011
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Los precios de los automóviles experimentaron una subida de cinco décimas durante el pasado mes de julio, con lo que el incremento en los siete primeros meses del año se sitúa en el 1,5% y el aumento interanual (últimos doce meses) alcanza el 2,4%, seg&uacut