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Los precios sin impuestos del gasóleo de automoción cayeron menos en España que en la UE en últimos tres meses

Los de la gasolina sin plomo lo hicieron más, según el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

FACUA.org
España-28/09/2007
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Los precios antes de impuestos del gasóleo de automoción cayeron menos en España que en la UE durante los últimos tres meses, mientras que los de la gasolina sin plomo lo hicieron más, informó informó hoy el Ministerio de Industria, Turismo y Comer

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