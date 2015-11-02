Los principales fabricantes de papel higiénico de Chile pactaron precios durante más de una década
Una de las empresas, CMPC, ha reconocido las prácticas anticompetitivas, por lo no que no recibirá ninguna multa pese a haber obtenido el 76% de los beneficios del acuerdo.
FACUA.org
Internacional-02/11/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Las dos principales empresas fabricantes de papel higiénico de Chile se repartieron cuotas de mercado y pactaron precios desde el año 2000 hasta 2011, según publica hoy