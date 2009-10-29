Los principales operadores de telefonía en España deberán financiar el coste asociado al servicio universal de 2006
Según el informe de la CMT, Telefónica asumirá el 71% de los costes, mientras que Vodafone y Orange, abonarán un 20% y un 8,68%, respectivamente.
FACUA.org
España-29/10/2009
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Los tres principales operadores de telefonía en España, Telefónica, Vodafone y Orange, deberán financiar el coste de 75,34 millones de euros asociados al servicio universal de 2006, según el informe de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) d