Los responsables del vertido en el Golfo de México pagarán 5.900 millones a EEUU por los daños
Transocean afrontará el pago de 1.400 millones de dólares, mientras que BP ha asumido ya una suma de 4.500 millones.
FACUA.org
América-04/01/2013
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La empresa Transocean, propietaria de la plataforma petrolífera que provocó en 2010 en el golfo de México el mayor desastre medioambiental de la historia de Estados Unidos, ha acordado pagar al Gobierno 1.400 millones de dólares (1.072 millones de euros al cambio actua