Los sellos de Afinsa sólo cubren el 10% de la deuda contraída con los clientes
El informe de la administración concursal apunta que las negociaciones en torno al precio de la filatelia se realizaban "a espaldas del mercado", lo que permitía a la empresa reflejar "revalorizaciones injustificadas".
FACUA.org
España-12/04/2007
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El informe de la administración concursal de Afinsa determina que los 190.000 afectados por la presunta estafa filatélica de esta empresa sólo recuperarán un 10,32% de la inversión en sellos recogida en los contratos. Los administradores han valorado los sellos