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Los supervisores de la UE alertan de riesgo de malas prácticas de venta por parte de la banca

En su informe bianual conjunto sobre los riesgos y las vulnerabilidades del sistema financiero de la UE, las autoridades de supervisión expresan además su inquietud por el bajo crecimiento en Europa.

Europa Press
Europa-23/09/2014
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Las tres autoridades de supervisión de la UE (de la banca, de valores y mercados y de seguros) han alertado este lunes del riesgo para consumidores y para la estabilidad financiera de las malas prácticas de venta de productos financieros y de la manipulación de índices

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