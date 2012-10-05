Los timos del 3D
En España el 66% de los cines ya proyectan películas en 3D. Verlas -a veces sufrirlas- un día laborable cuesta una media de 9,21 euros, frente a los 7,08 euros del resto de filmes.
Rubén Sánchez
España-05/10/2012
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Las gafas de 3D provocan la pérdida de un 70% de luz. | Foto: Eric Appel (CC BY-NC-ND 2.0)
Rodar en 3D cuesta en torno a un 30% más. Curiosamente, ver una producción cinematográfica en 3D es un 30% más caro, según el último estudio anual de