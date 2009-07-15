Los tribunales rechazan la demanda de Telefónica contra el Gobierno chileno
La filial de telefonía solicitaba 300 millones de dólares por los perjuicios ocasionados por la regulación tarifaria decretada para 1999-2004.
FACUA.org
Europa-15/07/2009
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El Tercer Juzgado Civil de Santiago ha rechazado la demanda que interpuso la filial de Telefónica en el país andino en 2002 contra el Estado chileno por unos 300 millones de dólares (214,58 millones de euros), debido a los perjuicios ocasionados por la regulación tarif