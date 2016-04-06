Los usuarios consideran las irregularidades en la subida de comisiones bancarias El Peor Abuso del Año
La banca ha desistido de aplicar la doble comisión en cajeros, pero ha incrementado la que ya cobraba. El cobro por ingresar dinero en cuentas de terceros o quedarse en descubierto son otras prácticas abusivas.
FACUA.org
España-06/04/2016
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Las irregularidades en la subida de comisiones abusivas han obtenido el 31% de los votos. | Imagen: La Caixa.
Los consumidores consideran que las irregularidades en la subida de comisiones bancarias representaron El Peor Abuso del Año. En la séptima edición de estos premios, convocados por FACUA-Consumidores en Acción, los usuarios han elegido esta práctica con el 31%