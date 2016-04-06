Nuestras accionesSéptima edición de los premios convocados por FACUA

Los usuarios consideran las irregularidades en la subida de comisiones bancarias El Peor Abuso del Año

La banca ha desistido de aplicar la doble comisión en cajeros, pero ha incrementado la que ya cobraba. El cobro por ingresar dinero en cuentas de terceros o quedarse en descubierto son otras prácticas abusivas.

FACUA.org
España-06/04/2016
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Los consumidores consideran que las irregularidades en la subida de comisiones bancarias representaron El Peor Abuso del Año. En la séptima edición de estos premios, convocados por FACUA-Consumidores en Acción, los usuarios han elegido esta práctica con el 31%

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