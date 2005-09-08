Los usuarios de telefonía fija pagaron casi 200 millones de euros en 2004 por el redondeo del primer minuto en las llamadas a móviles
Las compañías de fijo imitan la estructura de tarifas de los operadores de móviles, que les facturan el primer minuto completo en las llamadas a sus redes. FACUA ha denunciado ante Bruselas que la CMT autoriza estas prácticas después de haberlas declarado ilegales en 2002.
FACUA.org
España-08/09/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) estima que los usuarios de telefonía fija pagaron casi 200 millones de euros extra en 2004 por el redondeo del primer minuto en las llamadas a móviles. Estas prácticas tienen su origen en las tarifas de interconexi