Los usuarios deben informar a Emasesa si en su vivienda residen más de tres personas para beneficiarse de bonificaciones
Las tarifas de la suministradora de agua recogen bonificaciones para los consumos más bajos y penalización para los altos.
FACUA.org
Sevilla-26/12/2007
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Las tarifas de la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla (Emasesa) se establecen en función del coste de la gestión del Ciclo Integral del Agua, que abarca desde el mantenimiento de los embalses y la potabilización del agua, hasta la depurac