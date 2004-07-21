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Los usuarios han pagado más de 6.000 millones de euros extra a las compañías de móviles con los redondeos ilegales

FACUA reclama a los ministerios de Sanidad y Consumo e Industria, Turismo y Comercio que pongan freno con la máxima celeridad a las irregularidades en los procedimientos de facturación de Movistar, Vodafone y Amena. En 2003, cada cliente pagó una media de 35 euros de más como consecuencia de los redondeos al alza en el primer minuto y en las llamadas con tarjetas de prepago. Estas prácticas representaron el año pasado el 17% de la facturación de las operadoras por tráfico de llamadas.

FACUA.org
España-21/07/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) denuncia que los usuarios han pagado ya más de 6.000 millones de euros extra, en torno a un billón de las antiguas pesetas, con los redondeos ilegales que realizan las compañías de telefonía mó

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