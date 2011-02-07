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Los Veintisiete acuerdan garantizar que ningún país quedará aislado de las redes europeas de gas y electricidad después de 2015

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han acordado finalizar todas las interconexiones necesarias para completar el mercado interior de la energía en 2014.

FACUA.org
Europa-07/02/2011
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Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han acordado este viernes finalizar todas las interconexiones necesarias para completar el mercado interior de la energía en 2014 y garantizar que ningún Estado miembro quede aislado de las redes europeas de gas y electric

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