Los Veintisiete aprobarán controles más estrictos para detectar radiación en alimentos y piensos importados de Japón
En marzo la UE ya decidió reforzar los controles pero ahora prevé equiparar los niveles máximos permitidos por las autoridades niponas, más estrictos en el caso del cesio.
FACUA.org
Europa-07/04/2011
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Los Veintisiete aprobarán este viernes, 8 de abril, realizar controles más estrictos sobre las importaciones de alimentos y piensos procedentes de Japón con el objetivo de evitar que partidas contaminadas por radiación lleguen al mercado comunitario, según ha in