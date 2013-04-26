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Lucha contra la publicidad engañosa

Letra pequeña que dice lo contrario de lo que prometen los anuncios. Campañas publicitarias en las que todo es mentira. Ofertas comerciales que no se parecen ni de lejos a la realidad.

FACUA.org
España-26/04/2013
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Si detectas un anuncio engañoso, cuéntanoslo. Estamos investigando las prácticas publicitarias fraudulentas para alertar a los consumidores, instar a los anunciantes a que rectifiquen y, si se niegan, denunciar ante las autoridades competentes.

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