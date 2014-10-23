Madrid, Girona y Barcelona tienen los bonos de los autobuses urbanos más caros, según un estudio de FACUA
La asociación ha realizado un estudio comparativo en 38 ciudades españolas que refleja que moverse con una tarjeta recargable con trasbordo cuesta una media de 0,79 euros.
FACUA.org
España-23/10/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción ha efectuado un estudio comparativo sobre las tarifas de los autobuses urbanos de 2014 de treinta y ocho ciudades españolas (ver tablas), entre las que ha detec